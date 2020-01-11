Ukrayna, düşürülen uçağı için tazminat ve özür istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Ukrayna uçağının hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu yönünde İran'dan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
İran’dan resmi bir özür beklediklerini kaydeden Zelenskiy, “Ukrayna, suçun tam olarak kabul edilmesinde ısrar ediyor. İran’dan sorumluları adalete teslim etmesini, cesetleri iade etmesini, tazminat ödemesini ve resmi özür dilemesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, soruşturmanın gecikmesiz ve engelsiz olarak eksiksiz ve açık bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Sabah saatlerinde İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.