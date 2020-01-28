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Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı

Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. 

Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı

Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. 

28 Ocak 2020 Salı 13:14
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, salgına ilişkin ülkedeki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve Çinli muhataplar ile temasta bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Hubey eyaletinde karantina şartlarına maruz kalan Ukrayna vatandaşlarına yardım için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.
Çin'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle imkanları varsa ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin karar alması durumunda vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatılacağı vurgulandı.
Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'da henüz virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.
"VUHAN VİRÜSÜ"
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

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Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.
Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.
Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

 

Son Güncelleme: 28.01.2020 16:31
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