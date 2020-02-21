Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Wuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

Corona virüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.