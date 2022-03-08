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Ukrayna\'da Rus General Öldürüldü

Kiev, 8 Mart 22 : Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

08 Mart 2022 Salı 12:30
Ukrayna\'da Rus General Öldürüldü

Kiev, 8 Mart 22 : Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.
2. Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın işgalinde yer aldığı belirtilen Gerasimov'un, Ukrayna'da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutan olduğu kaydedildi.

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41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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