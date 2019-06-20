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Ukrayna, 2014'te düşürülen Malezya uçağıyla ilgili sonuçtan memnun

Ukrayna, 2014'te düşürülen Malezya uçağıyla ilgili sonuçtan memnun

20 Haziran 2019 Perşembe 06:23
Ukrayna, 2014'te düşürülen Malezya uçağıyla ilgili sonuçtan memnun

Ukrayna, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Başkanlık İdaresince sosyal medyadan yapılan açıklamada, JIT'in, Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili sonuçları değerlendirildi. 

Açıklamada, "Ukrayna, JIT'in 'MH17' ile ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşılıyor. Devlet Başkanı, uluslararası mahkemede sadece şüpheli olanların değil bütün suçlu olanların yargılanacağını umuyor." ifadelerine yer verildi. 

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"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.

JIT, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.

Son Güncelleme: 20.06.2019 09:39
Anahtar Kelimeler:
Düşürülen Malezya Uçağı
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