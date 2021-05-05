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Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin katıldığı online bir etkinlikte salgının ne zaman biteceğine dair açıklamalarda ve öngörülerde bulundu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:42
Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
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Corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal’ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu.

Farklı aşı türlerinin karıştırılmasının salgını sonlandırmak için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Şahin, “Salgın 2022 yılının ortalarına kadar devam edecektir” dedi.

Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği CEO Council Summit’te konuşan Şahin, “Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır” dedi.

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“GELECEK 12 AYDA ULAŞILACAK”

Şahin, “Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün” dedi.

BioNTech’in eşi Özlem Türeci ile kuran Dr. Şahin, 30’dan fazla şirketle aşı üretimi için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Özlem Türeci ise etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edilebileceğini dile getirdi.

Wall Street Journal’ın etkinliğine katılan Türeci de “Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur. Teoride onları karıştırabiliriz de çünkü günün sonunda amacımız sürü bağışıklığı sağlamak. Olabilecek kadar çok insanın aşı olmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

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