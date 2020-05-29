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UEFA'da 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Almanya'da oynatılacak' iddiası

UEFA, Covid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçların Dörtlü Final (Final Four) formatına benzer şekilde tarafsız sahada oynatma ihtimali üzerinde duruyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:08
UEFA'da 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Almanya'da oynatılacak' iddiası
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UEFA, Covid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçların Dörtlü Final (Final Four) formatına benzer şekilde tarafsız sahada oynatma ihtimali üzerinde duruyor.

İtalyan basınına göre UEFA bu yönde karar verirse Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul yerine Almanya'da oynanacak.

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SkySport, çok sayıda kulübün yarı final ve finalin tarafsız sahada ve Almanya'da oynanması fikrine destek vermeye başladığını ve fikrin UEFA'da gittikçe ağırlık kazandığını yazdı.

Habere göre, Almanya futbol 1.ligi Bundesliga'nın yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası sorunsuz bir şekilde başlaması ve salgının Türkiye'deki gidişatının belirsizliği, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları Ağustos ayında oynatmayı planlayan UEFA'yı alternatif aramaya itti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarını 7-8 Ağustos tarihlerinde çeyrek finallerle başlatma planı üzerine çalışıyor. Takvim ve Final Four modeli kabul edilirse, yarı final maçları 13-14 Ağustos'ta tarafsız sahada oynanacak. İstanbul'da oynanacak olan final maçı da aynı yerde yapılacak.

Son Güncelleme: 29.05.2020 14:36
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