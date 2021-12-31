banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner404
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi

ABD'li bir öğretmen, uçuşun ortasında COVID-19 testi pozitifi çıkınca, uçağın tuvaletinde gönüllü olarak kendini izole ederek beş saat geçirdiğini açıkladı.

31 Aralık 2021 Cuma 08:30
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'daki Reykjavik'e giderken boğazının acıdığını hissetti.

Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlı bir test yaptı ve enfekte olduğunu doğruladı.

Yolculuğun geri kalanında tuvalette kaldı ve bir uçuş görevlisi ona yiyecek ve içecek sağladı.

banner341
Michiganlı Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte , "Çılgın bir deneyimdi. Uçuşta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum koronavirüsü ​​onlara vermekti" dedi.

İzlanda uçağının tuvaletinden çekilen video TikTok'ta yayınlandı ve 4 milyondan fazla kez izlendi.

Fotieo, uçuş ekibine de yardımları için teşekkür etti.

"Beş saat boyunca yiyecekten içeceklere kadar ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin oldu ve beni sürekli kontrol ederek iyi olacağıma dair güvence verdi" 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor
Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor
Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı
Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı
Vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor
Vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor
Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
İngiltere'de ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor
İngiltere'de ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor
Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı
COVID-19'un tehlikeli uzun vadeli etkisi
COVID-19'un tehlikeli uzun vadeli etkisi
Ghebreyesus'dan açıklama
Ghebreyesus'dan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim