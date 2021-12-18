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Üçüncü doz aşılar Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamayabilir!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre Türkiye de dahil olmaz üzere en az 77 ülkede tespit edilen Omicron varyantı tüm dünyada endişe yaratmaya devam ediyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:41
Üçüncü doz aşılar Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamayabilir!

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, dünya çapında hızla yayılan corona virüsün Omicron varyantının, güçlendirici dozlar da dahil olmak üzere mevcut her aşıyı enfeksiyonu önlemede daha zayıf hale getirdiğini buldu.

DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN 4 AŞININ ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Colombia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Omicron varyantına karşı dört büyük aşı markasının (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca) aşılarını test etti. 

Ayrıca, çalışmanın bir parçası olarak üçüncü doz Pfizer/BionTech ve Moderna aşısı uygulanan insanların kan örneklerini incelendi.

PFIZER/BIONTECH'TE 21 KAT DÜŞÜŞ

Corona virüsün Çin Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonuna kıyasla,  iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ardından Omicron'a karşı nötralize edici antikorlarda 21 kat ve iki doz Moderna'nın aşısının ardındaN ise 8,6 kat düşüş oldu.

Bununla birlikte, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford aşılarının iki dozlarının ardından Omicron’a karşı antikor seviyesi o kadar düşüktü ki,  bu da yeni varyanttan kaynaklanan enfeksiyona karşı neredeyse hiçbir koruma sağlamadıklarını düşündürdü.

ÜÇÜNCÜ DOZDA ANTİKOR TEPKİSİ 6,5 KAT AZALDI

Ayrıca, üçüncü doz aşı olan kişilerde antikorlardaki düşüşün, corona virüsün orijinal versiyonuna göre ortalama  6,5 kat daha az olduğu görüldü. 

T HÜCRESİ KORUMASI HESABA KATILMADI

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Çalışmanın arkasındaki bilim insanları ciddi semptomları önlemek için kilit bir önem sahip, fakat ölçülmesi daha zor olan T hücresi ve hafıza B hücrelerini hesaba katmadıklarından, laboratuvar çalışmalarının Covid'e karşı bağışıklık tepkisinin çok dar bir görünümüne sunduğuna dikkat çekti.

CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ

Araştırmacılar, sonuçların üçüncü doz aşıların ciddi hastalığı önlemek için yeterli olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Diğer taraftan, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci güçlendirici dozların  hastaneye yatmaya ve Omicron'dan ölüme karşı hala son derece yüksek koruma sağladığını aktardı. İngiltere ve Güney Afrika'daki veriler de,  altı ay önce iki doz Pfizer/BioNtech aşısı verilen kişilerde bile, şiddetli Omicron hastalığına karşı hala yüzde 70 koruma sağlanacağını göstermişti.

Ancak, yeni çalışmayı gerçekleştiren Columbia Üniversitesi’nden Dr. David Ho ve diğer 20 araştırmacı, Omicron'un 'kapsamlı' mutasyonlarının tüm Covid-19 aşılarını 'büyük ölçüde tehlikeye atabileceğini' söyledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI OLANLAR DA RİSK ALTINDA

Türünün ilk örneği olan ve Hong Kong Üniversitesi ile birlikte yürütülen raporda ayrıca, destekleyici atışların ek bir koruma katmanı sağlasa da, varyantın üçüncü atışı alanlar için 'yine de bir risk oluşturabileceği' belirtildi.

Bunun yanı sıra, smz konusu araştırma her bir a aşının Omicron varyantına karşı etkinliğini inceleyerek, enfeksiyona karşı gerekli korumayı sağlayamadığı birkaç vaka buldu. 

Bilim insanları, "Bu bulgular, Omicron varyantı hakkında daha yüksek yeniden enfeksiyon oranları ve aşı bulaşlarını gösteren ortaya çıkan klinik verilerle uyumludur. Üçüncü bir takviye doz bile Omicron enfeksiyonuna karşı yeterince koruma sağlamayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"AŞILARIN TAMAMEN ETKİSİZ KALMASI BİR VEYA İKİ MUTASYON UZAKTA"

Uzmanlar ayrıca, çalışmanın Covid-19 ve türevlerinin geleceği hakkında ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu aktararak, “Mevcut aşıların tamamen etkisiz olmaktan yalnızca bir veya iki mutasyon uzakta olduğunu düşünüyoruz. Virüsün evrimsel yönünü öngören stratejiler geliştirmeli ve daha iyi korunmuş viral unsurları hedef alan ajanlar geliştirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

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