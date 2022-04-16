banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uçakta panik anları!
Başbakan: Yerli üretim önemini bir kez daha ortaya koydu
Vergi Uzmanlarının Katılımıyla Toplantı Gerçekleştirildi
Polisten Açıklama: “Mülklere Tecavüz Edildi, İşlere Zarar Verildi, Görev Kötüye Kullanıldı…”
Öldürmek için bıçakladı!
banner405
Flaş Haber
Uçakta panik anları!
Kapat

Uçakta panik anları!

IndiGo havayollarının Dibrugarh-Delhi uçuşunda büyük panik yaşandı. Bir yolcunun akıllı telefonu aniden alev alınca uçaktakiler dehşete kapıldı. Şirket, yaşanan olay hakkında açıklamada bulundu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 13:51
Uçakta panik anları!

Akıllı telefonlar, özellikle de akıllı telefon bataryaları büyük bir yangına davetiye çıkartabiliyorlar. Bir anda alev alan akıllı telefonların yüzlerce, belki de yüzlerce örneği haberlere yansıdı. Ancak bir akıllı telefonun alev almasından daha korkutucu olan ise şu; o telefonun uçakta alev alması. Dibrugarh-Delhi uçuşunda yaşanan ise tam olarak buydu.


AKILLI TELEFON UÇAKTA ALEV ALDI! BÜYÜK PANİK

The Economic Times'ın haberine göre; Hindistan'ın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) 14 Nisan'da IndiGo havayollarının 6E 2037 sefer sayılı Dibrugarh-Delhi uçuşunda bir yolcunun akıllı telefonunun havada alev aldığını açıkladı. Yetkililer, uçağın Dibrugarh'tan Delhi'ye gitmekte olduğunu ve bir kabin ekibi üyesinin bir yolcunun telefonundan kıvılcım ve duman çıktığını gördüğünü paylaştı.

banner341
KABİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının kabin ekibi tarafından yangın söndürücü kullanılarak söndürüldüğü aktarıldı. Uçağın Delhi havaalanına güvenli bir şekilde indiği söylenirken, bu olay nedeniyle herhangi bir yolcu veya kabin memurunun yaralanmadığı bilgisi verildi.

HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

IndiGo havayolları ise yaptığı açıklamada, "Bu olay, Dibrugarh’dan Delhi’ye giden 6E 2037 sefer sayılı uçuş esnasında bir mobil cihaz pilinin anormal şekilde ısınması sebebiyle yaşandı. Mürettebat, tüm tehlikeli olayları yönetmek için eğitildi. Bu sayede durumu hızla yönettiler. Uçakta cihaz dışında herhangi bir yolcu veya eşyaya herhangi bir zarar gelmedi." ifadelerini kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”
Rusya: “istanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu”
101 yaşında lise diploması aldı
101 yaşında lise diploması aldı
Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu
Rusya, Lviv kentini güdümlü güzelerle vurdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim