Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde plastik poşete gizlenmiş bir aylık bir leopar yavrusu buldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden bavulun sahibi yolcu gözaltına alındı.

Yetkililer 45 yaşlarındaki şüphelinin uluslararası bir kaçakçılık çetesinin üyesi olup olmadığını araştırıyor.

İsmi açıklanmayan şüphelinin ifadesinde "kaçamak cevaplar verdiği" belirtildi.

Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki leopar yavrusunun bulunduğunda "şok halinde ve zayıf durumda" olduğu açıklandı.