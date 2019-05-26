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Uçağa geç kalan Meksikalı Bakan istifa etti

Uçağa geç kalan Meksikalı Bakan istifa etti

26 Mayıs 2019 Pazar 13:30
Uçağa geç kalan Meksikalı Bakan istifa etti

Meksika Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco, iş seyahatine çıkacağı uçağı yarım saatten fazla bekletmesinin ardından yolculardan gelen tepkiler üzerine istifa etti. 

İstifa gerekçesini sosyal medya hesabından açıklayan Blanco, "(Uçağın bekletilmesi) Hiçbir gerekçesi yok. Meksika'nın gerçek dönüşümü için eşitlik ve adalet değerleri üzerinde bütünsel mutabakata ihtiyaç var. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmamalı. Bir kişinin çıkarı, işlerini yerine getirmek için bile olsa çoğunluğun refahının üzerinde olmamalı." ifadelerini kullandı.

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Uçağın yarım saatten fazla bekletilmesi, uçak yolcularının ve medyanın tepkisini toplamıştı.

Josefa Gonzalez-Blanco bir hafta içinde istifa eden ikinci bakan oldu. Geçen salı günü Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares, sağlık sistemindeki bütçe kesintileri ve personel giderlerindeki azalma nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.


 

Son Güncelleme: 26.05.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
Uçağa Geç Kalan Meksikalı Bakan
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