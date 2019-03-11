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Üç yaşındaki kızını sünnet eden anneye 11 yıl hapis cezası

Üç yaşındaki kızını sünnet eden anneye 11 yıl hapis cezası

11 Mart 2019 Pazartesi 12:39
Üç yaşındaki kızını sünnet eden anneye 11 yıl hapis cezası

İngiliz mahkemesi üç yaşındaki kızını sünnet eden Ugandalı bir kadına 11 yıl hapis cezası verdi..Kızının kazara yaralandığını iddia eden ve suçsuz olduğunu savunan Ugandalı kadın böylece İngiltere'de bu suçtan ceza alan ilk kişi oldu.

Kadına çocuk istismarından hapis cezası verildiğini söyleyen hakim Philippa Whipple, "Bu barbarca bir uygulama ve kadınları hedef alan, özellikle de genç ve savunmasız olanlara karşı işlenmiş ciddi bir suç." açıklamasında bulundu.

Annenin iddialarını inceleyen Londra'daki Ceza Mahkemesi, kız çocuğuna kasıtlı olarak zarar verildiğine hükmetti..Kızın 43 yaşındaki babası ise davada suçsuz bulundu.

200 milyon kişi kadın sünneti mağduru..İngiltere'de kadın sünneti 1985 yılından bu yana yasa dışı.İngiliz Parlamentosu, 1989 yılına ait Çocuk Yasası'nda değişikliğe giderek kadın sünnetinin önüne geçme konusunda yerel otoritelere geniş yetki vermeye hazırlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre dünya genelinde 200 milyon kadın bu uygulamaya maruz kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Kız Sünnet
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