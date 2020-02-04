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Twıtter'a Korsan Saldırıda Kullanıcıların Bilgilerini Çalma Girişimi

KULLANICILARIN TELEFON BİLGİLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİLGİSAYAR KORSANLARININ; İRAN, İSRAİL VE MALEZYA\'DAKİ IP ADRESLERİNİ KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Twıtter'a Korsan Saldırıda Kullanıcıların Bilgilerini Çalma Girişimi

KULLANICILARIN TELEFON BİLGİLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİLGİSAYAR KORSANLARININ; İRAN, İSRAİL VE MALEZYA\'DAKİ IP ADRESLERİNİ KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

04 Şubat 2020 Salı 09:45
Twıtter'a Korsan Saldırıda Kullanıcıların Bilgilerini Çalma Girişimi

KULLANICILARIN TELEFON BİLGİLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİLGİSAYAR KORSANLARININ; İRAN, İSRAİL VE MALEZYA'DAKİ IP ADRESLERİNİ KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara, 4 Şubat 20 : Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı. 

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Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

(AA/RU/GÜL) 
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:41
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