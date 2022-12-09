Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara liste ortaya çıktı

Bağımsız gazeteci Bari Weiss, büyük yankı uyandıran Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünü açıkladı. Gazetecinin elde ettiği bilgilere göre, Twitter çalışanları gizli bir kara liste oluşturdu. Böylelikle platformun filtreleme yaptığı, belirli hesapların ve gönderilerin erişimini sınırladığı açıklandı. Kara listeye alınan bir hesabın gönderilerinin Trend Listesi’ne girmesinin engellenmesi örnek gösterildi. İddialara göre tüm bunlar kullanıcıların bilgisi olmadan veya herhangi bir uyarı gönderilmeden gerçekleşiyor.

Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünde, platformun belirli hesapların ve gönderilerin erişimini sınırladığı "gizli" bir operasyon ifşa edildi.

"HEPSİ GİZLİCE YAPILDI"

Araştırmacı gazeteci Bari Weiss, Twitter hesabından art ardına paylaşım yaparak, "Twitter çalışanlarından oluşan ekipler, kara listeler oluşturuyor, beğenilmeyen tweet'lerin trend olmasını engelliyor ve tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak sınırlıyor. Bunların hepsi kullanıcılara haber vermeden gizlice yapılıyor" dedi.

Weiss, Twitter'ın Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jay Bhattacharya'nın Covid-19 karantinalarının çocukların sağlığını kötü etkilleyeceği konusundaki görüşünü nasıl sansürlediğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Platformada " kara liste" araması yaparak popüler sağcı talk show sunucusu Dan Bongino'nun hesabının listedede olduğunu gösteren bir ekran görüntüsünü tweet'ledi.

TWITTER DAHA ÖNCE İNKAR ETTİ

Twitter geçmişte benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı, ancak platform bu durumu her zaman reddetti. 2018'de Twitter'dan Vijaya Gadde ( Platformun o zamanki Hukuk Politikası ve Güven Başkanı) ve Kayvon Beykpour (Ürün Başkanı) ,"Siyasi bakış açılarına veya ideolojiye göre hesapları gölgelemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynaklara atıfta bulunan Weiss, Twitter yöneticilerinin ve personelinin bu işleme “Görünürlük Filtreleme (VF)" adını verdiğini söyledi.

Weiss'e göre Twitter, bireysel kullanıcıların aramalarını engellemek için bu filtreyi kullandı. Böylelikle, belirli bir tweet'in keşfedilebilirliğinin kapsamını sınırlandı. Ayrıca bazı kullanıcıların gönderilerinin "trend" sayfasında görünmesi ve hashtag aramalarına dahil edilmesi engellendi.

Belirli kullanıcıların erişiminin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağına karar veren grup, Stratejik Müdahale Ekibi, Global Yükseltme Ekibi veya SRT-GET olarak adlandırıldı. Weiss'e göre bu grup, günde ortalama 200 paylaşımı sansürledi. Gizli grup, Hukuk, Politika ve Güven Başkanı (Vijaya Gadde), Küresel Güven ve Güvenlik Başkanı (Yoel Roth), sonraki CEO'lar Jack Dorsey ve Parag Agrawal ve diğerlerini içeriyordu.

Twitter'da görünürlüğün azaltılmasına yönelik bir çalışanın kendisine, "Sıradan insanlar, içeriklerin ne kadarını kontrol ettiğimizi bilmiyor" itirafında bulunduğunu öne sürdü.

TWITTER DOSYALARI'NIN BİRİNCİ KISMI GEÇEN HAFTA İFŞA EDİLDİ

Öte yandan Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden geçen hfta ifşat etmişti. Taibbi’nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile paylaştığı ve Twitter çalışanları arasında yapılan mesajlaşmaları da içeren yazışmalar Musk tarafından paylaşıldı. Musk’tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter’ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti. Finansal dolandırıcılık gibi girişimlere karşı geliştirilen uygulamaların zamanla manipülatif bir boyut kazandığını belirten Taibbi, dışardan platformdaki içeriklere müdahale talebi geldiğini ve yöneticilerin de bu talepleri karşıladığını belirtti.

(Kaynak: NTV)