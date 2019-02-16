Twitter'a 'açıklama' seçeneği gelecek

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın kurucusu ve Genel Müdürü Jack Dorsey, gönderilen iletilere düzeltme seçeneğinin gelmeyeceğini ama yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Twitter üzerinde kullanıcılar tarafından yayınlanan mesajlar, Facebook ve Instagram gibi mecraların aksine paylaşıldıktan sonra düzeltilemiyor. Bu durumun değişmesini ve düzeltme seçeneğinin Twitter'a da eklenmesini isteyen çok sayıda kullanıcı, taleplerini uzun süredir dile getiriyor.

Perşembe günü bir etkinlik kapsamında konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey, düzeltme seçeneğini koymayacaklarını ama yeni düşündükleri bir özellik sayesinde tweetleri açıklamanın mümkün olacağını söyledi.

Özelliğin nasıl olacağı henüz belli değil

Twitter'da eskiden yayınladığı mesajlar nedeniyle sıkıntı yaşayan insanların sayısının arttığına dikkat çeken Dorsey, buna çözüm olarak geliştirmek istedikleri özelliğin nasıl olacağını tam bilmediklerini açıkladı.

Yeni uygulama sayesinde kullanıcıların daha önce gönderdikleri mesaja açıklık getirebileceğini söyleyen Dorsey, örneğin neden ve hangi şartlarda o tweetin atıldığını netleştirebileceklerini ifade etti.

Orijinal ileti ve açıklaması birbirinden ayrılamayacak

Twitter zaten eski mesajları yeniden paylaşarak beraberinde açıklama yapmaya 'yorum ile retweet' seçeneği sayesinde izin veriyor. Ancak bu durumda eski tweet yeni yorumdan ayrı olarak, yani 'bağlam dışında' paylaşılabiliyor.

Dorsey'e göre yeni düşündükleri uygulama sayesinde orijinal tweet ve açıklaması birbirinden ayrılamaz olacak. Bu nedenle başka bir kullanıcı orijinal tweeti paylaşmak isterse, açıklamasını da beraberinde paylaşmak zorunda kalacak.

Eklenmesi durumunda bu özelliğin en çok basın ve medya kuruluşları tarafından kullanılacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz aralık ayında oyuncu Kevin Hart'ın Twitter üzerinden eski homofobik paylaşımları kamuoyuna yansımış, bunun üzerine aktör Oscar sunuculuğu görevinden çekilmişti.