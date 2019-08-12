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Twitch'ten özür...

İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında porno görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.

Twitch'ten özür...

İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında porno görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Twitch'ten özür...

İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında porno görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.

14 milyon 700 bin takipçisi bulunan Ninja, bu ay Amazon'un sahibi olduğu siteden ayrılarak, Microsoft'a ait olan rakip platform Mixer'e geçmişti.Bunun ardından Twitch, Ninja'nın içeriklerini kaldırarak bu sayfaya bir dizi yayıncının listesini ekledi.

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Ancak izlenme sayısına göre yapılan sınıflandırmada ilk sırada yer alan hesabın porno içerik yayımladığı görüldü.Twitch'in CEO'su Emmett Shear "Doğrudan Ninja'dan özür dilemek istiyorum" dedi ve porno yayını yapan hesabın kaldırıldığını açıkladı.

Shear, olayla ilgili incelemeleri tamamlayıncaya kadar Ninja'nın hesabında başka kanallarının reklamının da yapılmayacağını duyurdu.

Porno videonun 4 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 12.08.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Twitch özür
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