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Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti

Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti

16 Temmuz 2019 Salı 16:42
Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti

Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti

Yunanistan'ın turistik bölgelerinden İskados Adası'nda yürekleri ağza getiren bir olay kameraya yansıdı... Bir tarafı dağlık diğer tarafında da halk plajının olduğu İskados Adası'ndaki havalimanına iniş yapan Embrarer E190, turistleri adeta yaladı geçti. Fotoğraf çekmek isteyen bazı turistler dev uçağın rüzgarından uçarak yaralandı.

Dünya basınını ve turizmi yakından takip edenlerin bildiği ilginç havalimanlarından biri St. Maarten’dedir… Plaja yakınlığıyla bilinen bir havalimanına sahip olan ülkede tatil yapanlar güneşlenirken çok yakından geçen uçakları izleyebilir.

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Fakat benzer bir durumun Türkiye’ye çok yakın bir yerde de yaşandığı ortaya çıktı… Yunanistan’ın popüler tatil destinasyonlarından İskados’taki havalimanına inen uçakların St. Marteens’e inenlerden daha korkutucu olduğu ortaya çıktı. Önceki gün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda British Airways’e ait bir uçak İskados Havalimanı’na inerken görülüyor. Bir tarafı plaj, diğer tarafı otoyol ve öbür tarafı da dağlık olan havalimanına iniş pilotlar için oldukça zorlayıcı olurken bölgede tatil yapan turistler de bu durumdan dolayı korku dolu anlar yaşıyor.

Birçok turist selfie ya da video çekmek için havalimanı yakınlarında beklerken uçaklar sadece birkaç metre yukarıdan geçerek yürekleri ağızlara getiriyor. Öyle ki her yıl çok sayıda insan uçakların yarattığı hava akımı yüzünden yaralanıyor. Kaydedilen en net videoda, British Airways’e ait Embrarer E190 uçak inerken görülüyor.

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