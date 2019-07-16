Tüyleri diken diken eden olay: Dev uçak turistleri teğet geçti
Yunanistan'ın turistik bölgelerinden İskados Adası'nda yürekleri ağza getiren bir olay kameraya yansıdı... Bir tarafı dağlık diğer tarafında da halk plajının olduğu İskados Adası'ndaki havalimanına iniş yapan Embrarer E190, turistleri adeta yaladı geçti. Fotoğraf çekmek isteyen bazı turistler dev uçağın rüzgarından uçarak yaralandı.
Dünya basınını ve turizmi yakından takip edenlerin bildiği ilginç havalimanlarından biri St. Maarten’dedir… Plaja yakınlığıyla bilinen bir havalimanına sahip olan ülkede tatil yapanlar güneşlenirken çok yakından geçen uçakları izleyebilir.
Birçok turist selfie ya da video çekmek için havalimanı yakınlarında beklerken uçaklar sadece birkaç metre yukarıdan geçerek yürekleri ağızlara getiriyor. Öyle ki her yıl çok sayıda insan uçakların yarattığı hava akımı yüzünden yaralanıyor. Kaydedilen en net videoda, British Airways’e ait Embrarer E190 uçak inerken görülüyor.