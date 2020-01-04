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Tutuklu Katalan Siyasetçi Oriol Junqeuras İçin "avrupa Parlamenteri Olamaz" Kararı

Madrid, 4 Ocak 20 (.):  İspanya Merkez Seçim Kurulu, Avrupa Adalet Divanı tarafından

Tutuklu Katalan Siyasetçi Oriol Junqeuras İçin "avrupa Parlamenteri Olamaz" Kararı

Madrid, 4 Ocak 20 (.):  İspanya Merkez Seçim Kurulu, Avrupa Adalet Divanı tarafından

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26
Tutuklu Katalan Siyasetçi Oriol Junqeuras İçin

Madrid, 4 Ocak 20 (.):  İspanya Merkez Seçim Kurulu, Avrupa Adalet Divanı tarafından "siyasi dokunulmazlığı" tanınan tutuklu Katalan siyasetçi OriolJunqueras hakkında "Avrupa parlamenteri olamaz" kararı verdi.
Merkez Seçim Kurulu hakimleri, seçim yasasındaki "hapis cezasıyla kesin hüküm giyenler, cezalarını çektikleri süre içinde siyasi olarak seçilemezler" maddesi gereği Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olamayacağına kanaat getirdi.
İspanya'da sağ ve aşırı sağ görüşlü 3 siyasi partinin başvurusu üzerine toplanan kurul, Junqueras ile ilgili alınan kararın Avrupa Parlamentosuna iletileceğini bildirdi.
Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra tutuklu yargılanmak üzere 2 Kasım'da cezaevine konulan Junqueras, Yüksek Mahkemede görülen dava sonrasında "devletin kurumlarına itaatsizlik" ve "isyana teşvik" suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı. 
Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisinin lideri Junqueras, hakkındaki davanın sonuçlanmadığı bir dönemde, 26 Mayıs'ta Avrupa parlamenteri seçilmiş ancak Merkez Seçim Kurulu, Katalan siyasetçinin cezaevinden çıkıp, mazbatasını almasına izin vermemişti.   
Avrupa Adalet Divanı ise 19 Aralık'ta Junqueras'ın siyasi dokunulmazlık hakkı olduğunu açıklamıştı.
İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve İspanya'dan mazbatalarını almaya gelmedikleri için Avrupa parlamenterlikleri dondurulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı CarlesPuigdemont ve eski Katalonya özerk hükümet üyesi AntoniComin ise Avrupa Adalet Divanına bir kez daha başvurarak Avrupa parlamenteri olmuşlardı.

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KATALONYA ÖZERK HÜKÜMET BAŞKANI TORRA'NIN GÖREVDEN ALINMASI KARARI
 Diğer yandan Merkez Seçim Kurulu, Junqueras ile ilgili kararından birkaç saat önce, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı QuimTorra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi yönünde de bir karar açıklamıştı. 
Merkez Seçim Kurulu hakimlerinin, Torra'nın, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) aldığı cezaya karşı üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunu beklemeden, cezanın hemen uygulanmasına karar vermesi dikkati çekmişti.
Torra, Merkez Seçim Kurulunun kararı sonrasında Katalonya özerk hükümetinin Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü topladı.
Ayrılıkçı Katalan gruplar ise Barselona'daki Katalonya Başkanlık binası önünde toplanarak Torra'ya destek veren bir eylem başlattı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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