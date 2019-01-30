Tusk: "Anlaşma müzakereye kapalı"

İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesinin" (backstop) değiştirilmesi için May'e yetki verirken, Avrupa Birliği liderlerinden konuyla ilgili açıklamalar gecikmedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, anlaşmanın yeniden pazarlığa açılmayacağı konusundaki ısrarını korudu. Sözcüsü aracılığıyla konuşan Tusk, "Ayrılma anlaşması, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden düzgün bir şekilde çıkabilmesini sağlayabilecek tek ve en iyi anlaşmadır. Tedbir maddesi bu anlaşmanın bir parçasıdır ve ayrılma anlaşması pazarlığa açık değildir." dedi.

Tusk ayrıca, İngiliz Parlamentosunun çabalarını olumlu karşıladığını ama Birleşik Krallık hükümetinin ilerideki adımlar açısından niyetini açıkça belirtmesi gerektiğini ifade etti.

Konsey başkanının açıklamalarına İrlanda'dan da destek geldi. Dublin hükümeti tarafından yayınlanan bildiride Londra'nın kırmızı çizgilerini değiştirmesi durumunda sonuçların daha olumlu olabileceği vurgusu yapıldı.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oylama öncesinde yaptığı açıklamada Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilemeyeceğini, Avrupa'nın anlaşmasız Brexit için hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.