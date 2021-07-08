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Türkmenistan'da COVID-19 vakası yok ama aşı zorunlu

Türkmenistan’da açıklanan COVID-19 vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:50
Türkmenistan'da COVID-19 vakası yok ama aşı zorunlu

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi olduklarının altı çizildi.

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Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." denildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar COVID-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

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