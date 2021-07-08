Türkmenistan'da COVID-19 vakası yok ama aşı zorunlu

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi olduklarının altı çizildi.

Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." denildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar COVID-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.