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"türkiye\'nin Memnuniyetsizliğini Görüşmek Gerekir"

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE:  

"türkiye\'nin Memnuniyetsizliğini Görüşmek Gerekir"

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE:  

06 Eylül 2019 Cuma 16:40

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE:  "AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇMEN MUTABAKATI İLE İLGİLİ AB'NİN ANLAŞMAYI UYGULAMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ GÖRÜŞMEK GEREKİR" 
 "SURİYE DIŞINDA BULUNAN SURİYELİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNDE OLAN MÜLTECİ KAMPLARINDA VE ÖZELLİKLE TOPLUM İÇERİSİNDE BULUNUYOR. BEN TÜRK MAKAMLARININ BUNU İYİ BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTIĞI GÖRÜŞÜNDEYİM"
Lahey, 6 Eylül 19 : Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir." dedi.
Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmelerle ilgili dün yaptığı açıklamaları tehdit olarak görüp görmediği yönündeki soruya, Erdoğan'ın açıklamalarını farklı algıladığı cevabını verdi.

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Rutte, "AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir. Bu da AB Komisyonu ile Türkiye arasında olması gereken bir görüşmedir." ifadesini kullandı. 
Türkiye'de çok sayıda Suriyeli sığınmacının bulunduğunu ve bunun büyük bir çalışma olduğuna dikkat çeken Rutte, "Suriye dışında bulunan Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye’nin güneyinde olan mülteci kamplarında ve özellikle toplum içerisinde bulunuyor. Ben Türk makamlarının bunu iyi bir şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptığı görüşündeyim. Mart 2016’da yapılan AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde iş birliğini iyi yapacağımızı anlaştık. Burada Yunanistan ve AB’nin de rolü var." diye konuştu.
Erdoğan'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatan Rutte, "Türkiye bu zamana kadar ağırlıklı olarak anlaşmaya iyi uydu. Bunun değişmesine yönelik bir neden görmüyorum ve Türkiye ile temaslar iyi. Türkiye AB-Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı altında hem finans hem de pratik yardımlar da aldı." değerlendirmesini yaptı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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