Türkiye-fransa Gerilimine İlişkin Nato Raporu \'hassas Olduğu İçin Kamuoyu İle Paylaşılmayacak\'

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): NATO'nun, Doğu Akdeniz'de Haziran ayında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerginliğe ilişkin raporunun tamamlandığı ancak "hassas" olduğu gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmayacağı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, iki ülke arasındaki tartışmanın soruşturma ile çözülmesinin çok mümkün olmadığını söyledi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondajı geriliminde Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'yi karşısına alması üzerine Paris ile Ankara arasındaki ilişkiler de gerilmişti.

NATO'nun SEA Guardian misyonu kapsamında Akdeniz'de görev yapan Fransız fırkateyni Courbet, Libya'ya uygulanan BM silah ambargosunu deldiğinden şüphelenilen Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemek istedi. Gemiye eşlik eden Türk savaş gemileri ani manevralarla fırkateynin denetleme yapmasına izin verilmedi.

Fransa bu olay üzerine Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmiş ve olayın ittifak içinde gündeme getirilmesini istemişti.

Türkiye de Fransa'nın Birleşmiş Millletler'in Libya ambargosunun delindiği iddialarını reddetmişti.

'HALININ ALTINA SÜPÜRÜLDÜ'

Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın raporunun tamamlandığını söyledi ama raporla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.

Avrupalı bir diplomat da "Halının altına süpürüldü" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla yapılan teknik inceleme sonucunda olayın nasıl geliştiğini irdeleyen raporda Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisini üzerine radarını kilitleyerek tacizde bulunduğuna Fransız iddialarını destekleyen bir ifadenin yer almamasının Paris'i öfkelendirdiği bildiriliyordu. Fransa, NATO'ya bir mektup göndererek Akdeniz'de devam eden Sea Guardian misyonundan geçici olarak çekildiğini kaydetmişti.

Diplomatik kaynaklar, bu gelişmeyi, Türk-Fransız çekişmesinde, Ankara'nın ilk raundu kazandığı şeklinde değerlendiriyorlardı.

Reuters'ın haberine göreyse "NATO, gerilimin müzakerelerle önlenmesi için çaba gösteriyor".

(BBC/FG)