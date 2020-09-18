banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
477.017
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8085
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Türkiye-fransa Gerilimine İlişkin Nato Raporu \'hassas Olduğu İçin Kamuoyu İle Paylaşılmayacak\'

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): NATO\'nun, Doğu Akdeniz\'de Haziran ayında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerginliğe ilişkin raporunun tamamlandığı ancak

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Türkiye-fransa Gerilimine İlişkin Nato Raporu \'hassas Olduğu İçin Kamuoyu İle Paylaşılmayacak\'
banner337
banner351

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): NATO'nun, Doğu Akdeniz'de Haziran ayında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerginliğe ilişkin raporunun tamamlandığı ancak "hassas" olduğu gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmayacağı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, iki ülke arasındaki tartışmanın soruşturma ile çözülmesinin çok mümkün olmadığını söyledi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondajı geriliminde Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'yi karşısına alması üzerine Paris ile Ankara arasındaki ilişkiler de gerilmişti.

NATO'nun SEA Guardian misyonu kapsamında Akdeniz'de görev yapan Fransız fırkateyni Courbet, Libya'ya uygulanan BM silah ambargosunu deldiğinden şüphelenilen Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemek istedi. Gemiye eşlik eden Türk savaş gemileri ani manevralarla fırkateynin denetleme yapmasına izin verilmedi.

Fransa bu olay üzerine Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmiş ve olayın ittifak içinde gündeme getirilmesini istemişti.

Türkiye de Fransa'nın Birleşmiş Millletler'in Libya ambargosunun delindiği iddialarını reddetmişti.

banner341
'HALININ ALTINA SÜPÜRÜLDÜ'

Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın raporunun tamamlandığını söyledi ama raporla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.

Avrupalı bir diplomat da "Halının altına süpürüldü" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla yapılan teknik inceleme sonucunda olayın nasıl geliştiğini irdeleyen raporda Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisini üzerine radarını kilitleyerek tacizde bulunduğuna Fransız iddialarını destekleyen bir ifadenin yer almamasının Paris'i öfkelendirdiği bildiriliyordu. Fransa, NATO'ya bir mektup göndererek Akdeniz'de devam eden Sea Guardian misyonundan geçici olarak çekildiğini kaydetmişti.

Diplomatik kaynaklar, bu gelişmeyi, Türk-Fransız çekişmesinde, Ankara'nın ilk raundu kazandığı şeklinde değerlendiriyorlardı.

Reuters'ın haberine göreyse "NATO, gerilimin müzakerelerle önlenmesi için çaba gösteriyor".

(BBC/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Nijerya'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Fransa’da Kovid-19 Yasakları Gevşetildiğinden Bu Yana Ölü Sayısı İlk Defa Yükseldi
Fransa’da Kovid-19 Yasakları Gevşetildiğinden Bu Yana Ölü Sayısı İlk Defa Yükseldi
İsveçli Atlet Duplantis, Sergey Bubka’nın 26 Yıllık Rekorunu Kırdı
İsveçli Atlet Duplantis, Sergey Bubka’nın 26 Yıllık Rekorunu Kırdı
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim