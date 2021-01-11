Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi

FETÖ'cülerin sığınma talebi haberi Yunan basınında yer aldı.
Sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.Girit Limanı yetkilileri, kendilerini 'örgüt üyesi' olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.
FETÖ'cülerin başvuruları incelenecek
Bu kişilere yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.
Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini belitti.