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Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
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FETÖ'cülerin sığınma talebi haberi Yunan basınında yer aldı.

Sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

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Girit Limanı yetkilileri, kendilerini 'örgüt üyesi' olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

FETÖ'cülerin başvuruları incelenecek

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini belitti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖcüdenYunanistana Sığınma Talebi
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