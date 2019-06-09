Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi

Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'in Hayfa limanına giden bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemiyi ateşe verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında Panama bandıralı bir kargo gemisinde, kaçak bir yolucu tarafından yangın çıkarıldı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Deniz Kuvvetlerinin müdahale ettiği geminin hangi sebeplerle ateşe verildiği ise henüz bilinmiyor. Herhangi bir can kaybının rapor edilmediği yangının boyutuna ve gemide hasar olup olmadığına ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kargo gemisinin Panama bandıralı olduğu, cuma günü Mersin limanından hareket ederek İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına geldiği aktarıldı. Kargo gemisinin yükü hakkında bilgi verilmedi.