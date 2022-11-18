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Türkiye'den Bm Güvenlik Konseyi Reformu İçin Siyasi İrade Ve Esneklik Çağrısı

Türkiye'den Bm Güvenlik Konseyi Reformu İçin Siyasi İrade Ve Esneklik Çağrısı

18 Kasım 2022 Cuma 09:15
Türkiye'den Bm Güvenlik Konseyi Reformu İçin Siyasi İrade Ve Esneklik Çağrısı

 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin tartışmasız reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, reform sürecinin kolaylaştırılması için siyasi irade ve esneklik çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi reformlarının görüşüldü oturumda konuşan Sinirlioğlu, günün gerçeklerini yansıtacak reformlar için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha demokratik, hesap verebilir ve daha etkili olması için kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki temel sorunun, daimi üyelik ve veto mekanizmasından kaynaklandığına dikkati çeken Sinirlioğlu, "Daimi üyelik ve veto, sadece bu imtiyazlara sahip ülkelerin ulusal çıkarlarına hizmet ediyor" dedi.

Sinirlioğlu, bu sistemin Güvenlik Konseyi'ni işlevsiz hale getirdiğini ve demokratik olmaktan çıkardığını ifade ederek, seçilmiş üye sayısı ve tüm üye devletlerin Konsey'de yer alma ihtimali artırılırsa, Güvenlik Konseyi'nin daha temsilci ve daha etkin olacağını söyledi.

İdealde aslında veto hakkının kaldırılması gerektiğini çünkü bazı ülkeler bu hakka sahipken, bazılarının bu haktan mahrum olmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin, Konsey'de veto kullanımının sınırlandırılmasına yönelik girişimleri desteklediğini kaydetti.

Bölgesel grupların daha adil temsili ve yeteri kadar temsil edilmeyen gruplara fırsatlar sunulması dahil adil bir rotasyon sisteminin gerekliliğini vurgulayan Sinirlioğlu, Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul ile ilişkisinin de önemine değindi.

Güvenlik Konseyi'nde samimi bir iyileştirme arzusu varsa, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün modellere odaklanılması gerektiğinin altını çizen Sinirlioğlu, reform sürecinin kolaylaştırılması için siyasi irade ve esneklik çağrısı yaptı.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 09:28
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