banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110705
ALTIN
280.767
DOLAR
5.9097
STERLİN
7.7467
EURO
6.5761
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:00
Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

TC Dışişleri  Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında Türkiye'ye karşı yine hasmane unsurların yer aldığına dikkat çekildi.

"Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, şöyle denildi:

banner317
"Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedarikimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."


 

Son Güncelleme: 18.12.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden ABD Kongresine Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'den Göç İçin
Ab'den Göç İçin "küresel İş Birliği" Mesajı
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı
Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını “papalık sırrı“ olmaktan çıkardı
Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor
Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor
Libya'nın Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar Trablus'u savunma seferberliğine katıldı
Libya'nın Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar Trablus'u savunma seferberliğine katıldı
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “1915 Ermeni Olayları Konusunda Yönetimin Pozisyonu Değişmedi”
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “1915 Ermeni Olayları Konusunda Yönetimin Pozisyonu Değişmedi”
Nijeryalı Zenginler
Nijeryalı Zenginler "vergi Cennetlerine" 400 Milyar Dolar Kaçırdı
İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi
İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi
Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek
Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek
Guterres, BMGK'den Suriye'ye insani yardım için yetki istedi
Guterres, BMGK'den Suriye'ye insani yardım için yetki istedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim