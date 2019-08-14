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Türk İha\'ları Suriye\'nin Kuzeyinde Göreve Başladı

Ankara, 14 Ağustos 2019 (.): Milli Savunma Bakanlığı, Suriye\'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

Türk İha\'ları Suriye\'nin Kuzeyinde Göreve Başladı

Ankara, 14 Ağustos 2019 (.): Milli Savunma Bakanlığı, Suriye\'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:23
Türk İha\'ları Suriye\'nin Kuzeyinde Göreve Başladı

Ankara, 14 Ağustos 2019 (.): Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." denildi.

(AA/ŞEB)

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