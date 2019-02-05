Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103035
ALTIN
219.632
DOLAR
5.2095
STERLİN
6.7781
EURO
5.9495
5 genç uyuşturucuyla yakalandı
5 GENÇ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Tetikçi kel çıktı
TETİKÇİ KEL ÇIKTI
Meteoroloji Dairesi toz uyarısı yaptı
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
banner282
Flaş Haber
Tetikçi kel çıktı
Kapat

“Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi günler olacağına inanıyorum“

“Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi günler olacağına inanıyorum“

05 Şubat 2019 Salı 07:38
“Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi günler olacağına inanıyorum“


Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyaretinin önemine işaret ederek, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." dedi.

Özügergin, dün akşam Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Liderlerin yüz yüze görüşmelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirten Özügergin, "Bu ziyareti dört gözle bekliyoruz. Komşu ülke liderlerinin birbirlerini sık sık ziyaret ederek ortak çıkarları ve endişeleri üzerine konuşmasından daha doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Özügergin, iki ülke arasında önemli meselelerin bulunduğunu ve asıl sorunun bu meseleleri çözecek iradeye sahip olunup olunmaması olduğunu vurgulayarak, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Atina'da, Türkiye'ye ilişkin "Yunanistan ile sorunları uluslararası hukuka binaen çözmek istemiyor" şeklinde bir algı bulunduğunu ifade eden Özügergin, "Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Biz her zaman müzakere, tahkim, yargıya gitmek gibi Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içindeki anlaşmazlık çözme mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğumuzu söyledik." şeklinde konuştu.

Özügergin, iki halkın da barış ve refah içinde yaşama talebi bulunduğunu, parlamenterlerin de bunu gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz bu kısır döngü uzun bir süre hiçbir şeyi çözmeyecek." ifadesini kullandı.

İki ülkenin ekonomik olarak bölgede güçlü yanları olduğuna dikkati çeken Özügergin, "Dünyadaki en büyük 20 ekonomiden biri olan bir komşunuz olduğunu unutmayın. Türkiye'de görmeniz, anlamanız gereken bir dinamizm mevcut." dedi.

Özügergin, Kıbrıs meselesinin yarım asırdan fazla süredir masada bulunduğunu belirterek, "Hem Türk hem de Rum Kıbrıslıların yararına olacak bir çözüme ulaşmanın zamanı. Yine bu noktada sloganlardan ve ezberlerden kurtulmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, bugün ve yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

 

Son Güncelleme: 05.02.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
Türk Yunan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran AB'nin endişelerini “temelsiz“ diyerek reddetti
İran AB'nin endişelerini “temelsiz“ diyerek reddetti
Air India'dan yemekten çıkan hamam böceği için özür
Air India'dan yemekten çıkan hamam böceği için özür
Güney Kore ülkedeki Amerikan birlikleri için 1 milyar Dolar ödeyecek
Güney Kore ülkedeki Amerikan birlikleri için 1 milyar Dolar ödeyecek
Atina-Ankara ekseninde işbirliği penceresi açılır mı?
Atina-Ankara ekseninde işbirliği penceresi açılır mı?
Obeziteye bağlı kanser oranında artış
Obeziteye bağlı kanser oranında artış
Havai'de sigara satış yasağının 100'e çıkarılması için kanun tasarısı
Havai'de sigara satış yasağının 100'e çıkarılması için kanun tasarısı
Boko Haram 7 kızı kaçırdı
Boko Haram 7 kızı kaçırdı
“Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor“
“Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor“
Hindistan'daki domuz gribi salgını
Hindistan'daki domuz gribi salgını
BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak
BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim