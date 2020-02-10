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Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden biraraya geliyor

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden biraraya geliyor

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

10 Şubat 2020 Pazartesi 07:43
Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden biraraya geliyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler bugün öğle saatlerinde Ankara'da yeniden toplanacak.
Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması öngörülüyor.
Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor.

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Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu bildirilmişti. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.

 

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Son Güncelleme: 10.02.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Türk Rus HeyetleriIdlib
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