Türk gemisini kaçıran göçmenler Malta'da hakim karşısında

Libya açıklarında kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan Elhiblu 1 tankeriyle ilgili görülen davada 3 kişi hakim karşısına çıktı.

Malta'daki davada biri Fildişi Sahili ve diğer ikisi Gine vatandaşı üç kişi 'gemi kaçırmakla' suçlandı.Yaşları 15, 16 ve 19 olan sanıklar duruşmada suçsuz olduklarını ifade etti.İstanbul Tuzla’dan Libya’ya gitmek üzere 22 Mart’ta yola çıkan Elhiblu tankeri, 27 Mart'ta Libya açıklarında kurtardığı 108 mülteci arasında yer alan kişiler tarafından kaçırıldı.

Tankerin Malta karasularına girmesi üzerine ülkenin özel kuvvetleri operasyon düzenleyerek geminin Valletta Limanı’na çekilmesini sağladı. Gemide bulunan 19’u kadın ve 12’si çocuk 108 kişinin göç merkezine götürüldü; geminin kaçırılmasına liderlik ettiğinden şüphelenilen beş kişi gözaltına alındı.

52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu kaydedilmişti.Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmen sayısı geçtiğimiz yıl bir milyondan 140 bine kadar geriledi.

Avrupa'da büyük tartışmalara yol açan göçmen sorunu, son dönemde özellikle aşırı milliyetçi ve popülist söylemler kullanan partilerin oylarını artırdı.