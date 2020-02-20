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Türk bayraklı çizimler aşırı sağcı AfD'ye özür diletti

Almanya'da Müslümanları ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan sağ popülist AfD partisi özür diledi.

Türk bayraklı çizimler aşırı sağcı AfD'ye özür diletti

Almanya'da Müslümanları ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan sağ popülist AfD partisi özür diledi.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Türk bayraklı çizimler aşırı sağcı AfD'ye özür diletti
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Soruşturma başlatılan kitaplarda, elinde Türk bayrağı ve silah olan kişiler de resmedilmişti.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Krefeld kentinde düzenlediği bir etkinlikte dağıttığı boyama kitapları tepki çekti.

Kitaplarda, otomobillerinden ellerinde Türk bayrağı ve silahlarla dışarı sarkan kişilerin resmedildiği görüldü. Bir başka resimde burkalı kadınların da bulunduğu bir havuzda Afrikalı erkekler mayolu kadınları rahatsız ederken resmedildi.

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Krefeld polisi, AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Meclis Grubu tarafından organize edilen etkinlikte dağıtılan kitaplarla ilgili nefret suçu şikayetiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sayfalarının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan kitaplar tartışmalara yol açtı. AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Meclis Grubu Başkanı Markus Wagner, önce kitapta "hiciv" yapıldığını belirterek çizimleri savundu ancak daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi.

Kitabın basılmasını ve dağıtılmasını "organizasyonel bir hata" olarak tanımlayan aşırı sağcı AfD, projenin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kitapta yer alan bazı çizimlerin, "meclis grubunun görüşlerini yansıtmadığı" belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi de kitapların parasının kamu fonlarından ödenip ödenmediğinin belirlenmesi için inceleme başlattığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41
Anahtar Kelimeler:
Türk Bayraklı çizimlerAfD Partisi özür
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