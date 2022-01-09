banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
banner404

Turistlerin gözdesi doğal güzellik kırmızı alçıyla bozuldu

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki doğal güzelliklerden "Türk Merdivenleri" olarak bilinen beyaz renkteki kayalıklar, kimliği belirsiz kişilerce kırmızı alçı tozu dökülerek tahrif edildi.

09 Ocak 2022 Pazar 08:45
Turistlerin gözdesi doğal güzellik kırmızı alçıyla bozuldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Realmonte beldesinde bulunan ve her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği "Türk merdivenlerinin (Scala dei Turchi)" görüntüsü, kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde döktüğü kırmızı alçı tozuyla bozuldu.

Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, kayalıklardaki tahrifata ilişkin soruşturma başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Fotoğraf: AA

banner341

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı'ndan "kınama"

Agrigento Kültürel Miras Varlıkları Departmanından yetkililerin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne de aday gösterilen marndan oluşmuş kayalıklarda yaptığı incelemede, kırmızı alçı tozunun kolayca çıkabileceğini belirttiği de basına yansıdı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ender güzellikteki bu doğal varlığa ve aynı zamanda adamızın imajına leke süren bu alçak hareketin sorumlularını kınıyoruz." dedi.

İtalya Arkeoloji Kulübü Derneği yetkilileri de böyle bir olayın nasıl yaşandığının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını yetkililerden talep etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Donarak ölenlerin sayısı 23’e çıktı
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Donarak ölenlerin sayısı 23’e çıktı
Çin’de robot köpek yürüyüşe çıkarıldı
Çin’de robot köpek yürüyüşe çıkarıldı
Atak Havalimanı'na 6 yıl aradan sonra ilk uçak indi
Atak Havalimanı'na 6 yıl aradan sonra ilk uçak indi
Serdaroğlu: “Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin”
Serdaroğlu: “Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin”
Bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti
Bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti
Tokyo'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Tokyo'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Almanya'da yeni tedbirler: Restoranlara girişte aşı şartı da var
Almanya'da yeni tedbirler: Restoranlara girişte aşı şartı da var
CDC'den açıklama
CDC'den açıklama
Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim