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Tunus\'un Başkentinde İntihar Saldırıları

TUNUS\'UN BAŞKENTİNDE YAKIN ARALIKLARLA İKİNCİ İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ 

Tunus\'un Başkentinde İntihar Saldırıları

TUNUS\'UN BAŞKENTİNDE YAKIN ARALIKLARLA İKİNCİ İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ 

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Tunus\'un Başkentinde İntihar Saldırıları

TUNUS'UN BAŞKENTİNDE YAKIN ARALIKLARLA İKİNCİ İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ 

BAŞKENTİN MERKEZİNDE DEVRİYE GEZEN BİR POLİS ARACINA İNTİHAR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunus, 27 Haziran 19 : Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla ikinci intihar saldırısının düzenlendiği belirtildi.  

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'ta bugün ikinci kez intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının el-Kercani bölgesindeki bir polis merkezine yapıldığı aktarıldı. 

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Bununla birlikte, Tunus'un başkentinde, aynı saatlerde, bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Devriye gezen polis aracı yakınında bir kişinin kendini patlattığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, iki ayrı saldırıda altısı polis toplam dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Gafsa ilinde kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar televizyon yayın istasyonunu hedef aldığı bildirildi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.

(AA/RU/YIL)
 

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