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Tunus\'ta Yeni Kabinenin Açıklanması Yarına Ertelendi

Tunus, 15 Şubat 20 (.): Tunus\'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah yeni kabineyi yarın açıklayacağını  duyurdu.

Tunus\'ta Yeni Kabinenin Açıklanması Yarına Ertelendi

Tunus, 15 Şubat 20 (.): Tunus\'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah yeni kabineyi yarın açıklayacağını  duyurdu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11
Tunus\'ta Yeni Kabinenin Açıklanması Yarına Ertelendi

Tunus, 15 Şubat 20 (.): Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah yeni kabineyi yarın açıklayacağını  duyurdu.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Fahfah'ı makamında kabul etti.
Görüşme sonrasında Fahfah, kurulacak hükümetle ilgili daha fazla istişarelerde bulunmak üzere kabineyi açıklamayı yarına ertelediğini belirtti.

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Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, bugün yaptığı açıklamada, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini söylemişti.
Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'ın müzakere heyetinde yer alan Adnan bin Yusuf, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinenin 14 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve medya patronu Nebil Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi'nin yeni hükümette yer almayacağını belirtmişti.
(AA/TUĞ/SEL)
 

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