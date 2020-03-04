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Tunus\'ta Yaklaşık Bin Kişi Koronavirüs Şüphesiyle Karantina Altında

TUNUS SAĞLIK BAKANI ABDÜLLATİF MEKKİ: 

Tunus\'ta Yaklaşık Bin Kişi Koronavirüs Şüphesiyle Karantina Altında

TUNUS SAĞLIK BAKANI ABDÜLLATİF MEKKİ: 

04 Mart 2020 Çarşamba 16:20
Tunus\'ta Yaklaşık Bin Kişi Koronavirüs Şüphesiyle Karantina Altında
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TUNUS SAĞLIK BAKANI ABDÜLLATİF MEKKİ:  "TUNUS'A (KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN HASTAYLA AYNI GEMİDE) GELEN 1619 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ VE BUNLARDAN 623'Ü TABURCU EDİLDİ"

 "HASTALIK SEMPTOMLARI GÖSTEREN 52 KİŞİDEN ÖRNEKLER ALINDI VE BUNLARDAN SADECE BİRİ POZİTİF ÇIKTI"

Tunus, 4 Mart 20 : Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 996 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı. 

Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, İtalya'dan gemi yolculuğuyla Tunus'a gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

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Virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemidekilerden 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktaran Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi.  

Mekki, "Hastalık semptomları gösteren 52 kişiden örnekler alındı ve bunlardan sadece biri pozitif çıktı. Bu da sizlerle iki gün önce paylaştığımız İtalya'dan gelen kişide görülen vaka." diye konuştu. 

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 93 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 282, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 981 oldu. 

(AA/ÖZ/HA)

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