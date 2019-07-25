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Tunus Meclis Başkanı Nasır Geçici Cumhurbaşkanı Oluyor

Tunus, 25 Temmuz 19 : Tunus  Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi\'nin hayatını kaybetmesinin ardından anayasal süreç gereği geçici cumhurbaşkanlığı görevini Meclis Başkanı Muhammed Nasır\'ın yürüteceği belirtildi.

Tunus Meclis Başkanı Nasır Geçici Cumhurbaşkanı Oluyor

Tunus, 25 Temmuz 19 : Tunus  Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi\'nin hayatını kaybetmesinin ardından anayasal süreç gereği geçici cumhurbaşkanlığı görevini Meclis Başkanı Muhammed Nasır\'ın yürüteceği belirtildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Tunus Meclis Başkanı Nasır Geçici Cumhurbaşkanı Oluyor

Tunus, 25 Temmuz 19 : Tunus  Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından anayasal süreç gereği geçici cumhurbaşkanlığı görevini Meclis Başkanı Muhammed Nasır'ın yürüteceği belirtildi.

Tunus devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yapan Nasır, "Tunus devleti, Anayasa'nın öngördüğü şekilde işlemeye devam edecek. Buna göre geçici cumhurbaşkanlığını yürütmesi gereken kişi Meclis Başkanı." dedi.

Nasır, Anayasa'nın gerektirdiği şekilde geçici cumhurbaşkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Nasır'ın ilerleyen saatlerde Meclis'te yemin ederek geçici cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlayacağı aktarıldı.

Tunus'taki 2014 Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının sağlığının düzelmemesi ya da hayatını kaybetmesi durumunda, geçici cumhurbaşkanlığı görevi; 45 günden az ve 90 günden fazla olmaması şartıyla Meclis Başkanı'na geçiyor.

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Geçici cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının birçok yetkisini elinde bulundurmasına rağmen, Anayasa değişikliği, referandum veya parlamentonun lağvedilmesi gibi birtakım yetkilerden mahrum bırakılıyor.

TUNUS'TA 7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı dolayısıyla ülkede 7 gün milli yas ilan edildi.

Açıklamada ayrıca yeni bir talimata kadar ülke genelindeki tüm kutlama programlarının iptal edildiği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.  Tunus cumhurbaşkanlığı gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sibsi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son bir ay içinde üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

 (AA/FG)

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