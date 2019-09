Tunus Cumhurbaşkanı Adayından

TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN BİRİNCİ TURUNDA EN ÇOK OY ALAN BAĞIMSIZ ADAY KAYS SAİD, SEÇİMLERDEN GALİP ÇIKMASI HALİNDE HİÇBİR PARTİ İLE GİZLİ YA DA AÇIK İTTİFAK YAPMAYACAĞINI AÇIKLADI

Tunus, 18 Eylül 19 : Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda en çok oy alan bağımsız aday Kays Said, seçimlerden galip çıkması halinde hiçbir parti ile açık veya gizli bir ittifak yapmayacağını söyledi.

Anayasa Profesörü Said, Arabi Post sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlerden galip çıkması halinde mecliste temsil edilen bütün siyasi taraflarla ilişkilere açık olacağını ancak Nahda dahil hiçbir parti ile ittifak yapmayacağını belirtti.

Fransa ile ilişkilere dair ise Said, Tunus'un zenginliğine ve sınırları üzerindeki egemenliğine saygı duyulmasının önemini vurgulayarak, ülkesinin zenginliğini sömürmek için Fransız ve yabancı şirketlerle imzalanan ve imzalanacak tüm anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Said, Nahda Hareketi tarafından desteklenen bir aday olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Bağımsız doğdum, bağımsız aday oldum ve ölene kadar da bağımsız kalacağım." ifadelerini kullandı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından gündeme getirilen mirasta eşitlik konusuna da değinen Said, İslam'ın eşler arasındaki sorumluluklar ve ilişkilerin doğası konusunda açık olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in bu konuyu çözdüğünü ifade etti.

Said, Tunus dış politikasında izlenecek yönteme ilişkin ise "Suriye'deki durumun kendi iç işleri olduğunu ve hiçbir tarafın buna müdahil olmaması gerektiğini, Libya halkının iradesine de saygı göstereceğini ve Libya'nın devlet kurumlarıyla irtibat halinde olacağını" kaydetti.

Seçim propagandasını yürüttüğü merkezde gazetecilere dün yaptığı açıklamalarda Said, şunları söylemişti:



"Herkes, coğrafi konumumuzu ve tarihimizi bildiğimiz konusunda emin olsun. Halka saygı duyulmasını ve onların egemen olmasını istiyoruz. Kendi devletimizin efendileri olmak istiyoruz. Hiçbir kimseye düşmanlık yapmayacağız. Ülkenin tüm bileşenleri ve çeşitlilikleriyle Tunus için çalışacağız. Tunus dünyaya açık kalacak."TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI 1. TUR SEÇİM SONUÇLARICumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu elde ederek yarış dışında kalmıştı.Yüksek Seçim Komisyonu, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.(AA/AK/ÖK)