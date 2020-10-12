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Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 ölü

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:45
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 ölü
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Sfaks kentindeki bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne önceki gece Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.

Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 11 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını belirterek arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

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Göçmenlerin tamamı Afrika uyruklu

Yetkili, hayatını kaybeden 8'inin kadın, 3'ünün ise çocuk olduğunu ifade ederek, göçmenlerinin tamamının Afrika uyruklu olduğunu kaydetti. 

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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Son Güncelleme: 12.10.2020 09:15
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Tunus Göçmen TeknesiTekne Battı
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