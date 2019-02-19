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Tunus'ta devrik lider Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu

Tunus'ta devrik lider Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu

19 Şubat 2019 Salı 08:59
Tunus'ta devrik lider Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el konuldu

Tunus'ta, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali ve ailesinin mal varlığına el konuldu.

Maliye Bakanı Rıza Şelgum, parlamentoda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Abidin bin Ali ve ailesine ait nakit, banka hesabı ve taşınmaz mallardan oluşan yaklaşık 450 milyon dolara el konulduğunu söyledi.

Bakan Şelgum, el konulan mallardan 420 milyon doların hazineye iade edildiğini belirtti.

Ülkede devrim sonrasında gerçekleşen müsaderelere ilişkin açıklama yapan Şelgum, Ulusal Müsadere Komisyonu tarafından 2012-2018 yılları arasında 2 bin 335 müsadere kararı çıkarıldığını, bunların toplam 630 taşınmaz mal, 20 ticari kurum, 242 mali hesap, 211 araba, motor ve yat, 139 silah, mobilya ve değerli madenlerden oluştuğunu kaydetti.

Aynı oturumda söz alan Adalet Bakanı Muhammed Kerim el-Cemusi de Tunus'un yurt dışına kaçırılan mallardan ancak 40 milyon dolarını geri alabildiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TunusTunus Devrik Lider Bin Ali
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