Tunus'ta darbe girişimi!

El Nahda Lideri Gannuşi, açıklama için "Darbe girişimi" dedi, halkı sokaklara, barışçıl mücadeleye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, bir video yayınlayarak ülkedeki askeri komuta kademesinin de desteğini alarak meclisi feshettiğini, kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.

Karara, ülkenin en büyük partisi El Nahda'dan tepki geldi. Aynı zamanda Meclis Başkanı olan El Nahda lideri Gannuşi, "Bu bir darbedir, halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" dedi.



Bu arada Meclis'e girmeye çalışan Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekili, askerler tarafından engellendi.



