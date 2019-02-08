Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı

Tunus'ta güvenlik gücü mensubu yüzlerce kişi, "devrim döneminde zarar görenlerin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un İç Güvenlik Sendikası üyesi yüzlerce polis ve jandarma, başkentin sembolik caddesi Habib Burgiba'da bu kez güvenlik tedbiri almak için değil aksine gösteri yapmak için toplandı.

Polis yelekleri taşıyan sivil giyimli güvenlik güçleri, "İdari masraflarımızın karşılanmasını istiyoruz", "Terör operasyonlarına katılanlara kıdem verin", "Haksızlıklar yeter, Bay bakan" yazılı dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin gösteri yürüyüşü, İçişleri Bakanlığı binasını koruyan meslektaşlarının bulunduğu alana kadar sürdü.

Tunus İç Güvenlik Sendikası Sözcüsü Şükrü Hamade, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2011 yılında yaşanan devrimdeki olaylardan etkilenen güvenlik güçlerinin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Hamade, ülke genelinde güvenlik güçlerinin gösterisine katılım olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmenin başarısız olduğuna söyleyen Hamade, bakanlıktan güvenlik güçlerinin sosyal, ekonomik ve fiziki koşullarını iyileştirmesini beklediklerini dile getirdi.

IMF İLE SENDİKALAR ARASINDA KALAN HÜKÜMET

Hükümetin geçen yıl yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

EKONOMİK BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYAN DEVRİM

Tunus, Arap Baharı isimli sürecin ilk devrimiyle 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmesinin üzerinden sekiz yıl geçti.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamadı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı yıllar içinde şiddetini artıran sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.