Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
221.095
DOLAR
5.2430
STERLİN
6.7768
EURO
5.9411
Gemi karaya oturdu…
GEMİ KARAYA OTURDU
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK ÇİFTLİK Mİ?
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
banner282

Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı

Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı

08 Şubat 2019 Cuma 08:09
Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı

Tunus'ta güvenlik gücü mensubu yüzlerce kişi, "devrim döneminde zarar görenlerin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un İç Güvenlik Sendikası üyesi yüzlerce polis ve jandarma, başkentin sembolik caddesi Habib Burgiba'da bu kez güvenlik tedbiri almak için değil aksine gösteri yapmak için toplandı.

Polis yelekleri taşıyan sivil giyimli güvenlik güçleri, "İdari masraflarımızın karşılanmasını istiyoruz", "Terör operasyonlarına katılanlara kıdem verin", "Haksızlıklar yeter, Bay bakan" yazılı dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin gösteri yürüyüşü, İçişleri Bakanlığı binasını koruyan meslektaşlarının bulunduğu alana kadar sürdü.

Tunus İç Güvenlik Sendikası Sözcüsü Şükrü Hamade, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2011 yılında yaşanan devrimdeki olaylardan etkilenen güvenlik güçlerinin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Hamade, ülke genelinde güvenlik güçlerinin gösterisine katılım olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmenin başarısız olduğuna söyleyen Hamade, bakanlıktan güvenlik güçlerinin sosyal, ekonomik ve fiziki koşullarını iyileştirmesini beklediklerini dile getirdi.

IMF İLE SENDİKALAR ARASINDA KALAN HÜKÜMET

Hükümetin geçen yıl yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor. 

EKONOMİK BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYAN DEVRİM

Tunus, Arap Baharı isimli sürecin ilk devrimiyle 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmesinin üzerinden sekiz yıl geçti.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamadı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı yıllar içinde şiddetini artıran sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Son Güncelleme: 08.02.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
Tunus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası
Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim