Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var

Tunus’ta 24 saat içinde 11 yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti, yaklaşık 90 bebek ise hayati riski henüz atlatamadı.

Başkent Tunus'taki Wassila Bourguiba hastanesinde gizemli şekilde bebeklerin hayatını kaybetmesi sonrası Tunuslu Doktorlar Derneği, şüpheli ölümlerin kan yoluyla bulaşan enfeksiyon nedeniyle meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Ülkedeki ‘bebek trajedisi’nin ardından Tunus Sağlık Bakanı Abdel-Raouf El-Sherif, 7 ve 8 Mart'ta yaşanan ölümlerin ardından cumartesi günü istifa etti. Diğer yandan bebek ölümleri ile ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Bebeklerini kaybeden aileler arasında uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olamamış kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Tunuslu halk, eski cumhurbaşkanı Zine El-Abidine Ben Ali’nin 2011 yılında iktidardan düşürülmesiyle ülkede demokratik bir geçiş sürecinin yaşandığını savunuyor. Fakat bu geçiş sürecinin ülkeyi ekonomik krize soktuğundan ve kamu hizmetlerinin kötüleşmesinden de şikayetçi.

Tunus hükümetini eleştirenler, kamu sektöründe yolsuzluğun çok yaygın olduğunu iddia ediyor.