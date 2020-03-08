Tunus'ta 1295 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinada

Tunus Sağlık Bakanlığı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüsün yayıldığı ülkelerden 2 bin 26 kişi, Tunus'a geldi. Bunlardan 731'inin karantina süresi doldu, tahlilleri de negatif çıktı." dedi.

Farklı uyruklardan 1295 kişinin karantinada bulunduğunu bildiren Ayle, virüsün yayıldığı ülkelerden Tunus'a gelen herkesin 14 gün evlerde karantinaya alındığını, bakanlık yetkililerinin neredeyse her gün arayıp bu kişilere dışarı çıkmamaları yönünde ikazda bulunduğunu söyledi.

Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, 2 Martta yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

NEW YORK'TA, KOVİD-19 NEDENİYLE "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 NEDENİYLE İLK KEZ BİR APARTMANDA YAŞAYANLAR KARANTİNAYA ALINDI

Güney Kore'nin Daegu şehrinde ilk kez, 142 kişinin yaşadığı apartmanın 46 sakininde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehri, Kovid-19 vakalarının çoğunlukla görüldüğü yer olarak biliniyor.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, 142 kişinin yaşadığı apartmandakilerin tamamının 35 yaş altı bekar kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Apartman sakinlerinden 94'ünün, Güney Kore'de vaka sayısında artışa neden olduğu iddia edilen "Şinçeonji İsa Kilisesi" cemaatinden olduğu ifade edildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 46 kişinin ise söz konusu kiliseye gidenler arasında olduğu vurgulandı.

Apartmana giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı bildirilirken, karantina uygulamasının 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.

Daegu Belediye Başkanı Kwon Young-jin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüs testi pozitif çıkan 46 kişi ile 142 apartman sakininin 94'ü de Shinchonji Kilisesi üyesi" dedi.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, tedavisinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 118 olurken, toplam vaka sayısı ise 7 bin 41'e yükseldi.

AVRUPA'DA, YENİ TİP KORONAVİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, Fransa'da ölü sayısı 11'e yükseldi, Malta'da ise ilk vaka görüldü.

AA muhabirleri, Avrupa'da son haftalarda hızla yayılan Kovid-19 vakalarını derledi.

Buna göre, Avrupa’da toplam 5 bin 883 vaka ile virüsün en çok tespit edildiği İtalya’yı, Almanya izliyor.

Almanya'da vaka sayısı iki gün içinde iki kattan fazla arttı. Robert-Koch Enstitüsünce yapılan açıklamada, iki gün önce 349 olarak bildirilen ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi.

Fransa'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'dan 117e çıkarken, vaka sayısı ise 716'ya ulaştı. Salgının etkili olduğu Oise ve Bas-Rhin bölgelerinde, pazartesi itibarıyla okullar 15 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eczanelere dezenfektan jel üretme yetkisi verildi.

İspanya'da vaka sayısı 93 artarak 441'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı. Virüsün bulaştığı vakalar, ülke genelinde görülse de Madrid, Bask, Valensiya ve Katalonya özerk bölgeleri, en fazla vaka olan yerler olarak öne çıktı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, bu zamana kadarki tüm ölümlerin yaşlılarda olmasının da etkisiyle, birçok kentte yaşlıların toplu bulunduğu yerlerdeki etkinlikler, bir ay süreyle durduruldu.

İngiltere'de de vaka sayısı 42 kişi daha artarak 206 oldu.

VATİKAN'DA YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Avrupa'da en çok vaka ve ölü sayısının kaydedildiği İtalya'ya komşu Vatikan'da, dün bir kişideki virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni önlemler alınıyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un her pazar Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma odasının penceresinden yaptığı duayı ve çarşamba günleri yaptığı genel kabullerini yarından itibaren canlı yayınlanacak videoyla yapacağı ve bu yayının meydana yansıtılacağı bildirildi.

VİRÜS ORANI ERKEKLERDE YÜZDE 55, KADINLARDA YÜZDE 45

İsviçre'de vaka sayısı 264'e çıktı. 26 kantonun 20'sinde virüs tespit edilirken, vaka oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45 olarak kaydedildi.

Kovid-19'dan daha önce bir kişinin öldüğü Hollanda'da vaka sayısı 188'e, Belçika'da 149'a, Avusturya'da 81'e, Çekya'da 19'a, Romanya'da 11'e, Macaristan ve Polonya'da 5'e yükseldi.

Avusturya'da vaka sayısının artış göstermesi, hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti. Başbakan Sebastian Kurz, Güney Kore, İran, ve İtalya’nın Milano ve Bolonya kentlerinden Viyana’ya yapılan uçak seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kurz, Çin başta olmak üzere virüsün etkili olduğu bölgelerden ülkeye gelen kişilerden İngilizce ya da Almanca, virüs bulaşmadığına ilişkin yazılı belge isteneceğini bildirdi.

İtalya’ya gece tren seferlerinin iptal edildiğini belirten Kurz, ülke sınırlarında sağlık memurları ve polisin istedikleri aracı durdurarak, vücut ısısı ölçümü yapabileceklerini de kaydetti.

SLOVAKYA, İTALYA’YA UÇUŞLARI DURDURACAK

Slovakya'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, ülkede geniş çaplı önlemlerin hayata geçirileceği duyuruldu.

Başbakan Peter Pellegrini, Slovakya-İtalya arasındaki her iki yöne uçak seferlerinin pazartesiden itibaren durdurulacağını açıkladı.

Cezaevi, tutuklu ve koruma evlerine ziyaretlerin kaldırılacağını belirten Pellegrini, öğrencilerin yurt içi ve dışı gezilerinin de iptal edileceğini söyledi.

Pellegrini, yoğun katılımlı etkinliklerin iptal edilmesinin virüsün yayılmasını önleme açısından önemli olduğuna işaret ederek, yurt dışına özellikle hava yoluyla gidilmemesi uyarısında bulundu.

VİRÜS, ABD ORDUSU'NA DA SIÇRADI

Avrupa’da 233 ölü ve toplam 5 bin 883 vaka sayısı ile Kovid-19’un en yoğun olduğu İtalya’nın Napoli kentinde konuşlu ABD Donanması Deniz Destek Biriminde görevli bir denizci askerde yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, bu vakanın ABD Avrupa Ordusu’nda görülen ilk pozitif vaka olduğu belirtildi.

Söz konusu askerin, bulaşıcı hastalıkları önleme biriminin koordinasyonunda ve ev sahibi ülkenin belirlediği tedbirler ışığında, kendi konutunda karantinada gerekli tıbbi desteği aldığı kaydedildi.

MALTA'DA İLK VAKA

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, adalarındaki ilk virüs vakasının 12 yaşındaki bir İtalyan kız çocuğunda görüldüğünü belirterek, kızın ve ailesinin daha önceden kendilerini karantinaya aldıkları bilgisini paylaştı.

Malta basınındaki haberlerde, İtalyan kızın ailesiyle Malta’da yaşadığı, İtalya’nın kuzeyindeki Trentino’daki tatilin ardından adaya salı günü döndüğü, perşembe günü ise hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

BALKANLAR

Balkanlar’da yeni tip koronavirüsün ilk durağı Hırvatistan’da tespit edilen vaka sayısı 12 oldu.

Bir diğer Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da ise vaka sayısı 3’e ulaştı. Bosna Hersek’te de tespit edilen 2 vaka dışında artış olmazken, 221 kişinin gözetim altında bulunduğu açıklandı.