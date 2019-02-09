Tunus'daki terör saldırılarının sanıklarına ömür boyu hapis cezası

Tunus’u derinden sarsan ve toplam 60 kişinin ölümüne sebep olan Bardo Müzesi ve Susa plajındaki terör saldırılarının hayatta kalan 7 baş sorumluları ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İki saldırının birleştirildiği davada Tunus Savcılığı bazı zanlılar için idam talebinde bulunmuştu.

Mart 2015 Bardo Müzesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 20 turist, 1 polis ve 2 saldırgan hayatını kaybetmişti.

Toplam 25 kişinin yargılandığı bu davada üç sanık, 'kasıtlı cinayet', 'kasıtlı cinayete katılma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye kalkışması' suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada 10 kişiye beraat kararı çıkarken diğer sanıklara ise bir yıldan 16 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Haziran 2015’te Tunus'un doğusunda yer alan turizm merkezi Susa kentinde turistlerin kaldığı iki ayrı otele düzenlenen saldırıda ise 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Toplam 26 kişinin yargılandığı bu davada 4 kişi 'kasıtlı cinayet', 'kasıtlı cinayete katılma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye kalkışması' suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 17 sanığa beraat kararı verilirken diğer 5 sanığa da 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezaları verildi.

Duruşmada birkaç ay arayla düzenlenen ve özellikle Avrupalı turistleri hedef iki saldırıyı planlayanın terör örgütü IŞİD militanlarından Şemseddin Sandi'nin olduğu tespit edildi.

Sandi'nin 2016'da Libya'da Amerikalıların düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğü belirtildi. Tunus'u kana bulayan iki saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.