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Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 6 ölü

Afrika'dan Akdeniz'e açılan göçmen teknesi Tunus'un Zersiz kenti açıklarında battı. Çalışmalar sonucu 34 kişi kurtarılırken, 6 düzensiz göçmenin de cesedine ulaşıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 09:30
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 6 ölü

Tunus resmi ajansının haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zersiz kenti açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 34 kişinin kurtarıldığı, 6 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin Afrika uyruklu oldukları kaydedildi.

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Göçmenler için çıkış noktası

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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