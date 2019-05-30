Tuna Nehri\'nde Yolcu Gemisinin Batması

BUDAPEŞTE'DE TUNA NEHRİ'NDE MEYDANA GELEN GEMİ KAZASINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - KAZADAN 7 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU, 21 KİŞİYE İSE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Budapeşte, 30 Mayıs 19 : Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.



Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi.Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.(AA/AK/ŞEB)