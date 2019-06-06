Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batmasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Macaristan Terörle Mücadele Merkezi (TEK) tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi. Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 13 oldu.
Kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.Arama çalışmalarına Güney Kore ve Avusturya'dan gelen ekipler de destek veriyor.