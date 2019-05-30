banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89030
ALTIN
245.044
DOLAR
5.9663
STERLİN
7.5381
EURO
6.6430
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
GİRNE’DE KAZA: 3 YARALI YAYA!
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
banner307

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:00
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde içinde 34 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı.
Macar basınında yer alan haberlere göre, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.
Macar Haber Ajansında (MTI) yer alan habere göre, nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarıldığı, diğerlerini arama çalışmalarının ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

banner317
Haberde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmezken, resmi makamlardan da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:08
Anahtar Kelimeler:
Tuna Nehrinde Batan Gemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim