TÜK'den duyuru

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 Tahıl Ekim sezonunda Akdoğan Tohumluk Merkezinde sıkışıklık yaşanmaması için ihtiyaç olunacak Tohumluk Materyali Arpa, Buğday talep edecek tüm çiftçilerin, Köy Kooperatif Şirketlerinin, 8 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna talepleri ile ilgili yazılı bildirim yapmaları gerekiyor.

